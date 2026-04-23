I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione entrano in Preferred Residences

I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione sono entrati a far parte di Preferred Residences, una collezione di soluzioni residenziali di lusso parte di Preferred Hotels & Resorts. Caratterizzate da estetica ricercata e arredi di design, le strutture affiliate a questo portfolio spaziano da appartamenti contemporanei in pieno centro città a bungalow fronte mare nelle destinazioni più ambite al mondo e in grado di fornire agli ospiti di una vasta gamma di servizi e comfort.
I Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione rappresentano una proposta residenziale di alto livello, che punta a incentivare i soggiorni prolungati e a promuovere un turismo più integrato col territorio e la vita locale dell’elegante quartiere affacciato sull’Arno in cui è situato.
Le tipologie e le metrature disponibili vanno dallo Studio Flat di 40-55 mq fino ai Deluxe Three Bedroom Apartment da circa 130 mq.
Nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, oltre ai Teatro Luxury Apartments, sono presenti anche servizi aperti alla comunità: spazi ristorativi esterni, wellness center con area fitness e un parcheggio interrato, servizi complementari che arricchiscono l’offerta del nuovo quartiere.
Tutti gli ospiti dei Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione potranno iscriversi a I Prefer Hotel Rewards, il programma fedeltà a punti del brand, al quale sono attualmente iscritti oltre 6 milioni di viaggiatori. L’iscrizione è gratuita e i soci I Prefer accumulano punti convertibili in Certificati Premio di valore monetario, status Elite e altri vantaggi durante i soggiorni in quasi 700 hotel e resort partecipanti in tutto il mondo.