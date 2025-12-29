Il DoubleTree by Hilton Marrakech La Palmeraie aprirà nel 2028

Hilton rafforza la propria presenza in Nord Africa annunciando l’apertura nel 2028 del DoubleTree by Hilton Marrakech La Palmeraie, nuovo resort di lusso nella prestigiosa area della Palmeraie. La struttura conterà 228 camere e suite e integrerà ristorazione, spa e spazi per eventi, posizionandosi come asset strategico per il turismo leisure e business. L’investimento riflette la crescita della domanda di ospitalità premium in Marrakech, destinazione chiave nel panorama internazionale, e il ruolo del Marocco come hub culturale e turistico. Il progetto si inserisce in una visione di sviluppo sostenibile, con attenzione a efficienza energetica, design responsabile e soluzioni digitali per l’esperienza guest. Un’iniziativa destinata a generare impatto economico locale e ad attrarre flussi e capitali internazionali, contribuendo alla competitività del Paese nel segmento luxury.