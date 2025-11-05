TTG Italia

Il lusso dell’Orient Express incontra il benessere targato Terme di Saturnia

Il fascino senza tempo de La Dolce Vita Orient Express incontra il wellness targato Terme di Saturnia Natural Destination, per una nuova esperienza dedicata agli amanti del golf e del benessere.

Nasce così ‘Giornata Extra-Terme di Saturnia Spa & Golf Resort’, una proposta che celebra l’arte del viaggio su rotaia e il piacere del prendersi cura di sé e che consentirà ai passeggeri del treno di lusso di prolungare di un giorno l’itinerario ‘Northern Greens’ - lanciato in occasione dell’Open d’Italia 2025 -, con un soggiorno esclusivo nella Maremma toscana e una giornata di benessere ‘off the rails’ tra i vapori benefici del polo termale.

A completare l’esperienza, l’accesso al Golf Club 18 buche GEO Certified®, suggestivo green immerso nelle colline toscane.

“Con La Dolce Vita Orient Express condividiamo la stessa idea di lusso autentico e di viaggio esperienziale - spiega Alessandro Del Regno, general manager di Terme di Saturnia Natural Destination -. Accogliere i viaggiatori del treno più iconico del mondo nella nostra destinazione significa offrire loro un tempo per ritrovarsi, riscoprendo il valore rigenerante dell’acqua e della natura.”

