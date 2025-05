Il lusso targato St. Regis sbarca in Costa Rica, primo resort nel 2027

St. Regis prepara il debutto in Costa Rica. Il prestigioso brand di Marriott International aprirà il suo primo indirizzo nella destinazione caraibica nel 2027.

La struttura sorgerà nel Golfo di Papagayo, su un’area di 49 acri, stendendosi lungo quasi 600 metri di spiaggia. Al suo interno 120 camere di lusso e 143 unità residenziali private.

I servizi

A queste si uniranno 6 ristoranti, che includeranno Casa Club, per cene informali; The Cliff, per gli amanti della cucina giapponese; Beach Club & Grill; e il locale simbolo del marchio St. Regis Bar & Speakeasy.

Non mancheranno, anticipa Travel Weekly, piscine, spa, beach club e spazi per meeting ed eventi.

I lavori per la realizzazione del resort sono già partiti. Una volta aperto, sarà il settimo indirizzo a marchio St. Regis Hotels & Resorts dei Caraibi.