JA Manafaru, il lusso maldiviano che cerca il mercato italiano

L’Italia è il quarto mercato per JA Manafaru, che punta su agenzie e tour operator per valorizzare il lusso delle Maldive del Nord. “Per noi il mercato italiano è importantissimo. Tra i nostri punti di forza, l’isola naturale di 14 ettari, f&b e spa. Non vendiamo camere ma esperienze”, afferma Roberto Garrone, general manager. Sul fronte fiscale, il manager riferisce il rinvio ad aprile delle nuove tasse: dopo il freno di settembre, le prenotazioni ripartono. Il resort ha registrato a luglio un’occupazione doppia sul 2025, e agosto +70%.

Nell’atollo di Haa Alifu, a 60 minuti di volo da Malé, propone 84 ville e residenze, tra cui una da 5.800 mq con tre camere, piscine e maggiordomo. Otto reef vicini e 33 siti d’immersione affiancano sei punti di ristorazione, la cantina sotterranea e Kuri, con cucina a km zero tra i banyan. La Calm Spa conta 10 ville per trattamenti e specialisti internazionali, con repeater proprio per il benessere. JA Resorts & Hotels, nato a Dubai nel 1981 e parte di DUTCO, gestisce nove strutture in tre Paesi: negli Emirati, in Scozia e Maldive.