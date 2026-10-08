Le Maldive hanno deciso di rinviare l’entrata in vigore della Gst, ovvero la tassazione del 17% su beni e servizi alle imprese del turismo. Ne danno notizia Fiavet e Astoi, che sottolineano come il rinvio dell’applicazione al 1 aprile 2027 sia “una notizia importante”.

Malgrado il successo incassato dagli operatori internazionali, fra cui quelli italiani, che nelle scorse settimane avevano chiesto al governo maldiviano di riconsiderare modalità e tempistiche di attuazione del provvedimento, restano ancora alcune criticità che Fiavet sottolinea.

“Le preoccupazioni del settore riguardano sia il peso economico dell’imposta sia gli adempimenti richiesti. Chi organizza e vende viaggi ha bisogno di sapere quali obblighi dovrà rispettare e con quali tempi, anche per valutare le conseguenze su prezzi e contratti – scrive Fiavet sui suoi social -. Le Maldive hanno un ruolo importante nell’offerta delle agenzie italiane. L’aumento dei costi degli ultimi anni ha già reso più impegnativo proporre questa destinazione ai clienti, riducendo anche i margini delle imprese”.

Da parte di Fiavet arriva, quindi, l’auspicio che le autorità maldiviane colgano questa occasione per riconsiderare la misura. “Su una destinazione già costosa, un ulteriore aggravio fiscale rischia di creare difficoltà lungo tutta la filiera e di pesare sulle scelte dei viaggiatori, con conseguenze anche rilevanti sulle vendite del 2027 – continua la federazione degli agenti di viaggi - . Il confronto con gli operatori sarà quindi fondamentale per trovare una soluzione che tenga conto delle condizioni del mercato e permetta alle imprese di programmare il proprio lavoro”.