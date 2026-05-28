“Promuoviamo l’Africa come una destinazione turistica di lusso”. Dagli stand di Indaba, Francois Joubert, global sales manager Preferred Hotels & Resorts, traccia un quadro del marchio che rappresenta oltre 650 realtà di lusso indipendenti in 80 paesi, di cui 35 africani.

Se i Paesi cardine sono il Sudafrica, l’ultra lussuoso Kenya e l’Egitto, dove “il flusso resta sempre molto forte anche con la crisi in Medio Oriente”, sfidano “mete complesse come il Ghana”, orientato al segmento business e corporate. L’identità distingue i membri: “Non importa se si tratta di un hotel da 40 o da 3.000 camere, conta come si sente accolto il cliente” prosegue Joubert. Fra le richieste principali dei clienti, i servizi wellness, dal personal trainer all’outdoor di nicchia e un’alimentazione consapevole.

Le strutture che aderiscono a Preferred contribuiscono alla conservazione, creando esperienze specifiche high-end in location immersive.

Le spa, la cura del dettaglio, la relazione con gli elementi naturali sono un must have: “Parliamo di un’esperienza dentro l’esperienza, in un tour che attraverso le proprietà, può partire dal President Hotel di Città del Capo e proseguire verso la Namibia o altre mete, arricchito da safari e adatto a nuclei famigliari multigenerazionali”.

Fra i mercati, in testa sono gli Usa, seguiti da Europa, Uk e Brasile mentre si registra in crescita la Turchia.