L’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi in Starhotels Collezione

Era l’aprile dello scorso anno quando lo storico Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi è stato acquistato da Starhotels. Ora, fra una settimana circa, l’hotel debutterà nella Starhotels Collezione, restituendo alla Versilia un indirizzo che appartiene alla memoria collettiva di Forte dei Marmi, ricordando l’idea più autentica di villeggiatura italiana.

“L’Hermitage sfugge alle definizioni tradizionali: non solo hotel al mare, ma rifugio immerso nella natura. È il nostro primo resort e volevamo che fosse esattamente questo: il luogo dove si ha il privilegio di rallentare, caratterizzato da un’eleganza che non ha bisogno di dichiararsi - commenta la presidente e a.d. di Starhotels Elisabetta Fabri -. Il suo giardino, la sua atmosfera raccolta e il rapporto autentico con gli ospiti raccontano un modo di vivere l’ospitalità che sentiamo profondamente nostro: il ricordo delle villeggiature di una volta. Un’esperienza dove ritrovano spazio le relazioni e la tranquillità. L’Hermitage non cerca di stupire. Eppure lo fa. Perché è raro. Perché è nascosto. Perché, una volta scoperto, è difficile dimenticarlo.”

L’hotel immerso nel verde offre un’esperienza più riservata e rilassata, dove gli spazi respirano e i ritmi rallentano naturalmente. Qui la natura non è solo cornice, ma presenza viva che accompagna ogni momento del soggiorno, creando una sensazione di intimità e benessere sempre più rara. Il mare è a pochi minuti, ma raggiungerlo fa parte di un rituale lento, profondamente fortemarmino: in pochi minuti con le biciclette, oppure con la navetta elettrica privata.