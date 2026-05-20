L’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi in Starhotels Collezione

Era l’aprile dello scorso anno quando lo storico Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi è stato acquistato da Starhotels. Ora, fra una settimana circa, l’hotel debutterà nella Starhotels Collezione, restituendo alla Versilia un indirizzo che appartiene alla memoria collettiva di Forte dei Marmi, ricordando l’idea più autentica di villeggiatura italiana.
“L’Hermitage sfugge alle definizioni tradizionali: non solo hotel al mare, ma rifugio immerso nella natura. È il nostro primo resort e volevamo che fosse esattamente questo: il luogo dove si ha il privilegio di rallentare, caratterizzato da un’eleganza che non ha bisogno di dichiararsi - commenta la presidente e a.d. di Starhotels Elisabetta Fabri -. Il suo giardino, la sua atmosfera raccolta e il rapporto autentico con gli ospiti raccontano un modo di vivere l’ospitalità che sentiamo profondamente nostro: il ricordo delle villeggiature di una volta. Un’esperienza dove ritrovano spazio le relazioni e la tranquillità. L’Hermitage non cerca di stupire. Eppure lo fa. Perché è raro. Perché è nascosto. Perché, una volta scoperto, è difficile dimenticarlo.”
L’hotel immerso nel verde offre un’esperienza più riservata e rilassata, dove gli spazi respirano e i ritmi rallentano naturalmente. Qui la natura non è solo cornice, ma presenza viva che accompagna ogni momento del soggiorno, creando una sensazione di intimità e benessere sempre più rara. Il mare è a pochi minuti, ma raggiungerlo fa parte di un rituale lento, profondamente fortemarmino: in pochi minuti con le biciclette, oppure con la navetta elettrica privata.
Gli spazi, sia interni che esterni, sono progettati per essere vissuti lungo tutta la giornata, tra momenti di relax, socialità e condivisione. L’anima dell’Hermitage si riconosce proprio in questa dimensione: un luogo dove tornare, più che semplicemente arrivare, e dove ogni soggiorno si costruisce lentamente attraverso relazioni, abitudini e piccoli rituali. Una destinazione ideale per famiglie, che qui trovano libertà, autenticità e un senso di casa, lontano dai modelli più standardizzati dell’ospitalità.Le 59 camere e suite, pensate per accogliere gli ospiti in soggiorni prolungati, con ampi guardaroba e librerie, aperte verso il verde attraverso terrazze e verande abitabili, sono caratterizzate da tonalità che richiamano la palette della Versilia.Nel cuore del parco, il Cabana Beach introduce una dimensione inaspettata: una spiaggia a bordo piscina, con le tende fortemarmine immerse nella vegetazione dove trascorrere il tempo anche nelle ore più calde, tra giochi di luce, ombre morbide e una quiete rigenerante.La proposta gastronomica si articola nei vari spazi della proprietà offrendo ampie proposte culinarie, dalla pizza al barbecue e naturalmente i piatti tipici della Versilia. L’Hermitage ridefinisce anche il concetto di family resort contemporaneo. Per i più piccoli, non un semplice spazio giochi ma un mondo dedicato, pensato in un’area verde tutto loro, lontano dalle zone di relax degli adulti. Tra sabbia, sport e attività creative che si alternano in un programma settimanale – dal Lego Lab al Circus Lab, fino all’immancabile caccia al tesoro – ogni giornata si chiude con piccoli rituali condivisi al tramonto, tra gelati, musica e momenti dedicati ai più piccoli.