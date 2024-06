L’iconico Hotel Formentor di Maiorca riapre sotto insegne Four Seasons

Il restyling ha coinvolto anche il parco dove, perfettamente integrati con il paesaggio, si snodano sentieri per passeggiate solitarie e giardini esotici per matrimoni ed eventi.

“A volte abbiamo l’opportunità di far rivivere un hotel leggendario e di portarlo nel futuro come esperienza Four Seasons - spiega Adrian Messerli , presidente di Hotel Operations - Europa, Medio Oriente e Africa -. L’abbiamo fatto con il Grand-Hôtel du Cap Ferrat nel sud della Francia, con il San Domenico Palace in Sicilia e l’Astir Palace Hotel ad Atene. Ciò che rende la rinascita del Formentor ancora più entusiasmante è che, sulla scia del successo del nostro hotel a Madrid, segna un’ulteriore espansione del brand in Spagna, offrendo ai viaggiatori un’opportunità eccezionale per scoprire un’altra amata destinazione iberica con Four Seasons”.

L’iconico albergo riaprirà infatti ad agosto come Four Seasons Resort Mallorca at Formentor .

Materie prime di stagione caratterizzano i menu dei ristoranti. Tra questi, Mel , aperto dalla prima colazione al drink dopocena; Quiosc , con cucina a vista e tavoli apparecchiati attorno una delle piscine. Direttamente sulla spiaggia si trova il bar Xiringuito che offre cocktail e piatti leggeri; un secondo beach restaurant verrà inaugurato il prossimo anno. Così come Shima , ristorante che propone piatti Nikkei (fusion culinaria di Giappone e Perú). Un bar si trova anche nella lobby: si chiama Cercle , per la forma del suo bancone.

Il Four Seasons Resort Mallorca at Formentor dispone di 110 camere e suites , che si affacciano sul mare con terrazze private (alcune dotate di piscina). Gli arredi prediligono materiali naturali che evocano un glamour balneare nostalgico e contemporaneo al tempo stesso.

Sport, Mice e wedding

Senza uscire dalla tenuta, la vacanza active è garantita da spazi per lo yoga, piscine, campi da tennis e sentieri per passeggiate. Il resort mette, inoltre, a disposizione dei suoi ospiti biciclette per andare alla scoperta della penisola di Formentor.

In attesa che inauguri la Spa, le esperienze di benessere si compiono nella pop-up Spa con trattamenti a base di prodotti botanici locali. Non mancano le attività acquatiche, dallo snorkeling alle gite in barca.

Per i più piccoli il programma ‘Kids For All Seasons’ propone giochi e attività dedicate, mentre per le coppie di sposi e gli organizzatori di eventi, dal 2025 sarà possibile scegliere varie location all’interno dell’hotel, come la sala da ballo per 200 persone, diverse terrazze e il ristorante Shima, coadiuvati da esperti event planners e chef creativi.