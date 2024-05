Dopo via della Conciliazione, piazza San Silvestro. Il fascino di Roma continua ad avere presa su Bill Gates, che metterà le insegne di Four Seasons - società che possiede insieme al principe saudita Al-Waleed Bin Talal - anche su Palazzo Marini, convertendo l’edificio storico in un hotel a cinque stelle.

Se per la prima struttura, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, l’investimento è di 450 milioni di euro, per la seconda la cifra - come spiega Affari Italiani - è destinata a superare i 500 milioni. Le cifre previsionali sull’impatto diretto e indiretto, sommato all’indotto, parlano di quasi 4.800 posti di lavoro fino al 2030 e un gettito fiscale di 641 milioni di euro.

La riqualificazione della piazza

Ma non basta: in base a un accordo siglato con il Campidoglio piazza San Silvestro, già oggetto di un parziale restyling durante l’amministrazione di Alemanno, sarà riqualificata totalmente con le sovvenzioni del fondatore di Microsoft e le facciate dei palazzi storici che insistono sull’area saranno oggetto di ristrutturazione. Palazzo Marini è appartenuto alla società Milano 90 di Sergio Scarpellini, uno dei più noti immobiliaristi di Roma, morto nel 2016. Fino al 2015 era affittato dalla Camera dei deputati.

Four Season è controllata da Cascade Investment (Bill Gates) e Kingdom Holding Company (Al-Waleed).