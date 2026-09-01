La Compagnie porta a bordo le firme dell’alta cucina italiana

La Compagnie, linea aerea 100% business class, lancia il progetto Chef & Co, il progetto che porta in volo le creazioni di chef selezionati stagione dopo stagione, ciascuno chiamato a interpretare a modo suo l'esperienza sulla tratta Milano – New York.

Sotto la guida di Lorenzo Cogo, “capo brigata” per questo progetto, La Compagnie ha scelto quattro protagonisti della scena culinaria italiana: Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Lorenzo Cogo, Felix Lo Basso e Richard Abou Zaki. Le loro ricette vengono inserite all’interno del menu di quattro portate servito a bordo a fianco della linea firmata dallo chef di riferimento della compagnia, che ne garantisce la continuità stagionale.

Lo stesso approccio accompagna anche i passeggeri sulla rotta Parigi–New York, dove la proposta gastronomica si arricchisce delle creazioni di chef francesi e americani.

L’autunno con Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Fabio Pisani, nato a Molfetta, si forma in ristoranti tre stelle Michelin come il Grand Véfour di Parigi e il Waterside Inn di Londra. Alessandro Negrini, nato a Caspoggio in Valtellina, passa dall'Hotel Palace di Saint Moritz al Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio, dove i due si conoscono. Dal 2005 guidano insieme Il Luogo Aimo e Nadia, storica insegna milanese fondata nel 1962.

Per La Compagnie, il duo firmerà l’antipasto autunnale, che prevede la panzanella di Aimo e Nadia: tonno rosso, pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, crema di cannellini all'olio extravergine e finocchietto selvatico.

L’inverno firmato da Lorenzo Cogo

Classe 1986, vicentino, Lorenzo Cogo è figlio e nipote di cuochi, dopo la gavetta di famiglia sceglie la strada internazionale, tra Australia, Regno Unito e Giappone. Nel 2011 apre El Coq a Marano Vicentino, diventando il più giovane chef stellato d'Italia.

Per Lorenzo Cogo si tratta di un grande ritorno a bordo: la collaborazione con La Compagnie, avviata nel 2023, si rinnova oggi con un ruolo ancora più centrale. In qualità di capo brigata, lo chef firma la direzione gastronomica del progetto, selezionando gli chef protagonisti, validandone i menu e coordinando lo sviluppo delle preparazioni, per garantire coerenza, qualità e continuità all'esperienza culinaria proposta a bordo, stagione dopo stagione. Durante i mesi invernali, l’antipasto a bordo porterà la sua firma con una millefoglie di patate e verdure, robiola e tartufo nero.

Il menu della primavera con Felix Lo Basso

Felice Lo Basso nasce a Molfetta e si forma in grandi ristoranti gourmet italiani ed esteri. Nel 2011 riceve la sua prima stella Michelin. Nei suoi ristoranti, l'alta cucina resta ancorata alla tradizione e alle materie prime italiane, mentre intuizione, fantasia e innovazione ne definiscono la proposta enogastronomica. In questa seconda collaborazione con La Compagnie, lo chef pugliese proporrà ai passeggeri il suo antipasto calamaro alla pizzaiola.

Il menu estivo di Richard Abou Zaki