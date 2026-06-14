La Dolce Riviera, l’estate di Anantara Hotels & Resorts

Anantara Hotels & Resorts lancia La Dolce Riviera, nuovo concept estivo che collega tre delle sue destinazioni simbolo nel Mediterraneo: Roma, Nizza e Amalfi. Il progetto celebra l’estate attraverso un percorso esperienziale che intreccia cultura, gastronomia, musica, arte e benessere, valorizzando il fascino delle due sponde della Riviera europea.

Il debutto è fissato per il 25 giugno con un evento simultaneo nelle tre location, realizzato in collaborazione con il marchio di lusso Judith Leiber Couture. Per l’occasione sarà presentata la nuova collezione “La Dolce Vita”, ispirata allo stile e all’eleganza mediterranea.

L’iniziativa punta a creare una narrazione condivisa tra le destinazioni, mantenendone al tempo stesso le identità distintive, in un mix di ospitalità, lifestyle e scambio culturale all’insegna dell’art de vivre contemporaneo.