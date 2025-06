Ci sono anche due strutture italiane, il San Pietro di Positano e il J.K. Place Capri, tra i dieci migliori hotel del mondo secondo La Liste, che nei suoi World’s Best Hotels ha pubblicato una selezione globale delle 1000 migliori strutture del pianeta.

Per la prima volta al vertice della classifica - costruita attraverso l’analisi incrociata di guide specializzate, recensioni degli ospiti, valutazioni professionali e reputazione digitale - non c’è un solo vincitore, ma un podio condiviso da ben dieci hotel eccellenti. E l’Italia, come spiega corriere.it, è l’unico Paese, insieme a Francia e Regno Unito, a piazzare due hotel nella posizione numero uno del ranking.

Per la Francia sono al vertice della classifica La Réserve di Parigi e il Cheval Blanc Paris, firma LVMH sul Lungosenna, per la Gran Bretagna sono presenti il Connaught Hotel e il Savoy a Londra, emblemi della tradizione britannica unita a un’eleganza cosmopolita.

A rappresentare l’Asia il Mandarin Oriental di Bangkok e il Peninsula Shanghai, gioiello Art Déco affacciato sul Bund. Per il continente americano sono nella top ten condivisa il Peninsula di Chicago, raffinato mix tra ospitalità asiatica e comfort high-tech, e il messicano Rosewood Mayakoba, rifugio eco-luxury nella Riviera Maya.