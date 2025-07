Le Baleari rinnovano l’hospitality, le new entry di lusso

Il lusso esperienziale in Spagna cresce tra il 5 e l’8% annuo, muove oltre 6 milioni di viaggiatori e, nelle isole iberiche, unisce il fascino della costa all’autenticità dei paesaggi rurali. Disconnettersi in una villa sul mare, partecipare a un’esperienza gastronomica esclusiva o riscoprire la località con una guida d’autore è un modo di viaggiare che coniuga sostenibilità, benessere e connessione profonda con la destinazione.

A Maiorca, il Mandarin Oriental Punta Negra aprirà nel 2026 su una suggestiva penisola lungo la Costa d’en Blanes, il boutique hotel 5 stelle Aethos Mallorca fonde l’eredità culturale dell’isola con l’approccio sostenibile e Hyatt debutta con il marchio Destination by Hyatt nella veste del Sarena de Muro Resort Mallorca. Sull’isola di Minorca, invece, Vestige Collection ha aperto nuovi boutique hotel rinnovando fincas ed edifici storici: Vestige Son Vell è una villa di lusso tra ulivi selvatici e pini. Nel cuore di Ibiza, il primo NH Collection Ibiza da 38 camere offre piscina e solarium, zona fitness all’aperto, attività personalizzate e trattamenti in camera. Alcune aree dell’hotel, come la Penthouse Suite o la terrazza, possono essere riservate per eventi privati o aziendali.