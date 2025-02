È uno dei colpi di mercato dell’alberghiero degli ultimi mesi. Lorenzo Maraviglia, già general manager del San Domenico Palace di Taormina, sotto le insegne Four Seasons, lascia la Sicilia e entra in Auberge Resorts Collection, come general manager della prima struttura che il gruppo alberghiero di Dan Friedkin apre il Italia, il Collegio alle Querce in Toscana.

La nomina giunge a poche settimane dall'inaugurazione della struttura, prevista per marzo. Toscano di nascita, Maraviglia porta con sé oltre vent'anni di esperienza alla direzione di rinomate realtà alberghiere internazionali.

La carriera di Lorenzo Maraviglia si è sviluppata, per oltre due decenni, tra le più significative realtà dell'hotellerie mondiale. Prima di approdare a Collegio alla Querce, ha ricoperto, per quattro anni, il ruolo di gm sin dall’apertura del Four Seasons San Domenico di Taormina, contribuendo in modo decisivo all'affermazione della struttura, grazie anche alla collaborazione in The White Lotus, come location della seconda stagione della famosa serie televisiva statunitense prodotta da HBO.

“Entrare a far parte di Auberge Resorts Collection rappresenta per me una sfida stimolante - dice Maraviglia -. Guidare il team di Collegio alla Querce in una delle aperture più attese nel panorama dell'hotellerie europea, è un'opportunità che accolgo con grande motivazione”.

La proprietà si aggiunge al portfolio del gruppo, che conta 29 dimore nel mondo, rafforzando la presenza di Auberge in Europa insieme a The Woodward, Auberge Resorts Collection, la proprietà sul lago di Ginevra che da febbraio di quest’anno è in gestione a The Bastion Collection, Domaine des Etangs Auberge in Francia, Grace Hotel Auberge a Santorini e Cambridge House, Auberge Resorts Collection, in apertura entro la fine dell’anno a Londra.

“Siamo entusiasti di accogliere Lorenzo nella famiglia Auberge come general manager per l’apertura di Collegio alla Querce. La decisione di Lorenzo di tornare alle sue radici toscane riflette perfettamente la visione di Collegio alla Querce - ha dichiarato Christian Clerc, presidente e ceo di Auberge Resorts Collection, anche lui proveniente da Four Seasons -. La sua profonda conoscenza del territorio, unita all’esperienza maturata in alcune delle più prestigiose realtà internazionali, sarà un valore inestimabile mentre ci prepariamo a presentare il primo hotel Auberge in Italia. Sono certo che il suo contributo renderà Collegio alla Querce uno degli urban resort più raffinati d’Europa”.