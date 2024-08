Nuovo presidente per Auberge Resorts Collection: è Christian Clerc da Four Seasons

Spinge sull’acceleratore dello sviluppo alberghiero Dan Friedkin, presidente e ceo di The Friedkin Group, che punta a far crescere la sua Auberge Resorts Collection con un’espansione a livello mondiale.

E per far questo, ha deciso di appoggiarsi a una delle più note figure del management alberghiero: dal prossimo 1 settembre, presidente e ceo di Auberge Resorts Collection sarà Christian Clerc, fino al 2022 global president di Four Seasons Hotels and Resorts. Clerc succederà a Craig Reid, che si ritira dopo 10 anni al timone dell'azienda.

“Christian è un leader dinamico e ammirato nel settore dell'ospitalità – dice Friedkin -. Il suo approccio alle esperienze di lusso dei clienti si sposa perfettamente con la nostra visione per Auberge. Ha una prospettiva unica su cosa dovrebbe essere un marchio di ospitalità di lusso e una profonda competenza nel fornire esperienze curate in proprietà uniche nel loro genere che superano le aspettative dei viaggiatori più esigenti del mondo”.

Prima di assumere la responsabilità delle operazioni globali presso Four Seasons, Clerc ha ricoperto il ruolo di presidente Emea dal 2014 al 2016, supervisionando le operazioni dell'azienda nella regione. In precedenza, ha guidato l'iconico Hotel George V a Parigi con responsabilità regionale per l'Europa meridionale e ha ricoperto vari incarichi di GM e vicepresidente regionale in tutte le Americhe.