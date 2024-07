Auberge Resorts Collection sbarca a Londra con la Cambridge House

Auberge Resorts Collection aggiunge un nuovo tassello alla sua campagna d’Europa. Il gruppo guidato da Dan Friedkin è stato infatti scelto da Reuben Brothers come gestore di Cambridge House, l’ex storico In and Out Military Club in piena Mayfair a Londra.

La storica proprietà situata al 94 di Piccadilly verrà rinnovata e ripensata e, pur mantenendo il suo timbro tipicamente britannico, promette di configurarsi come una nuova destinazione da non perdere a Londra.

L'hotel fa parte della riqualificazione miliardaria che Ruben Brother ha avviato nella zona di Piccadilly, eche comprende lo sviluppo residenziale di One Carrington e le strade acciottolate di Shepherd Market.

“La visione di Reuben Brothers per Cambridge House è incredibilmente stimolante e siamo onorati di essere stati scelti per inaugurare questa struttura tipicamente britannica nel suo prossimo capitolo come hotel di lusso - ha commentato Dan Friedkin, presidente di Auberge Resorts Collection -. Aggiungere una destinazione così iconica come Mayfair al nostro il portafoglio rappresenta anche un entusiasmante passo avanti nella nostra espansione mirata in Europa”.

In bilico tra la serenità di Green Park e il vivace Shepherd Market, l'hotel da 102 camere, insieme con il suo club privato, sarà sia rifugio per gli ospiti sia attrazione per gli esterni. Per il suo hotel di debutto nel Regno Unito, Auberge Resorts ha scelto due importanti designer: Jean-Louis Deniot che supervisionerà la trasformazione dell'hotel e Laura Gonzalez che progetterà i bar del club, i punti di ristoro, la spa e nove stanze del club riservate ai membri.

L'hotel offrirà un caleidoscopio di luoghi, dal suo unico cortile punteggiato di gelsomini al ristorante in stile brasserie nell'elegante sala da ballo georgiana. Inoltre, la spa su due livelli porterà a Londra l’offerta di benessere olistico firmato Auberge.