Una New York in veste luxury è quella che si può scoprire quest’estate. La Grande Mela anche quest’anno non si smentisce, e mette sul piatto una serie di novità che sostengono la sua fama di destinazione top anche per l’upper level.

Fra la fine del 2024 e il prossimi mesi, la città ha visto e vede una serie di aperture alberghiere di altissima gamma, fra hotel del tutto nuovi e refurbishment di altissimo livello.

I nuovi opening

Tutto da scoprire il nuovo Warren Street Hotel di Tribeca, con 69 camere e suite, un ristorante, una sala relax, un giardino d’inverno, un bar e uno spazio per eventi privati, così come il The Manner a Soho, con 97 camere, che spicca per il suo ristorante aperto tutto il giorno e un rinomato cocktail bar. Questa primavera, la proprietà ha aperto The Rooftop at The Manner, una terrazza riservata esclusivamente agli ospiti dell'hotel fino alle 17 e aperta a tutti la sera.

Aperto dopo un’ampia ristrutturazione, The Surrey, A Corinthia Hotel presenta 70 camere e 30 suite distribuite su 16 piani, il cui design omaggia la storia e l’eleganza dell'Upper East Side, mentre un vero e proprio evento è stato il reopening dello storico Four Seasons Hotel New York sulla West 57th Street, nota come “Billionaires’ Row.

Attesi per quest’anno, invece, il Faena New York , previsto in apertura ad agosto, che conterà 120 camere, di cui 40 suite. Affacciato sulla High Line, la nuovissima proprietà del marchio alberghiero argentino offrirà servizi tra cui la Spa “Tierra Santa Healing House”, offerte gastronomiche di punta e locali notturni tra cui uno speakeasy.

Dopo un restauro pluriennale, Waldorf Astoria New York vanterà 375 camere e alcune delle suite più grandi di Manhattan, complete di arredi contemporanei e dettagli che rendono omaggio alla storia e all'architettura Art Déco dell'hotel. L'hotel ospiterà anche una Guerlain Wellness Spa di 30.000 piedi quadrati; Lex Yard, un ristorante d'autore guidato dallo chef Michael Anthony, e il bar Peacock Alley. Le prenotazioni per i soggiorni apriranno a settembre 2025.

The experience

Fra le nuove esperienze high-end la metropoli mette in campo Adventures on the Water , un’escursione in yacht, creata da Aman New York. La gita, con partenza dal New York Harbour, prevede tappe iconiche e proposte gourmet a bordo.

E ancora, quest’estate al 1 Hotel Brooklyn Bridge debutterà il ristorante Barbuto Brooklyn dello chef vincitore del James Beard Award Jonathan Waxman, portando lo spirito dell'iconico locale del West Village sull'East River. Per un soggiorno da mille e una notte, inoltre, la Park Penthouse di 1 Hotel Central Park comprende tre suite e due camere realizzate con materiali naturali, impreziosite da piante, finestre a tutta altezza e terrazze giardino private con vista su Central Park e sullo skyline di Manhattan.

The Frick Collection ha riaperto ad aprile 2025 dopo una ristrutturazione di 220 milioni di dollari, che ha incluso il restauro delle gallerie al primo piano e, per la prima volta, l'accesso pubblico al secondo piano della storica location.

SUMMIT Events , un nuovo spazio per eventi privati, ha recentemente inaugurato al 72° piano del grattacielo One Vanderbilt a Midtown Manhattan. Con catering di Cuisine Boulud New York, può ospitare fino a 150 persone e presenta una terrazza all'aperto con vista sull'iconico Chrysler Building e sullo skyline della città.

La Fifth Avenue celebra quest’anno il suo 200° anniversario. Celebre per accogliere il meglio delle boutique di lusso, tra cui il recentemente ristrutturato Tiffany & Co. Landmark, il nuovo store Prada, Le Café Louis Vuitton, i magazzini Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue e hotel di lusso tra cui Aman New York, Baccarat Hotel New York e The Fifth Avenue Hotel.

Madison Avenue continua ad attrarre investimenti significativi da marchi globali, con nuove boutique di Boucheron, Giorgio Armani, Jimmy Choo e Van Cleef & Arpels. Madison Avenue ospita hotel come The Surrey, The Carlyle Hotel, Lotte New York Palace, The Lowell e The Mark.

Il grande magazzino francese di lusso Printemps ha debuttato a New York City a marzo 2025. Il negozio di Wall Street offre un servizio di personal shopping, una Spa e cinque spazi dining.

New opening anche per il fine dining. Tra le aperture più recenti La Tête d'Or dello chef Daniel Boulud, Locanda Verde dello chef Andrew Carmellini a Hudson Yards e Maison Passerelle dello chef Gregory Gourdet all’interno di Printemps New York.