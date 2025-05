New York al giro di boa dei 400 anni: le novità

Quattrocento anni e non sentirli: New York festeggia nel 2026 con molte novità in tutti i campi e in tutti i distretti lo speciale compleanno, che coincide anche con i 250 anni dalla fondazione degli Usa.

Innanzitutto, rifà il look agli aeroporti di Newark e Jfk mobilitando un investimento di oltre 20 miliardi di dollari, anche a beneficio dei viaggiatori italiani, fetta fondamentale di incoming che copre il 4° posto del mercato globale.

Poi, dal Bronx a Staten Island apre nuovi musei, come l’artistico-tecnologico Mercer Labs a Manhattan o l’Hip Hop Museum ad Harlem, promuove restyling alberghieri come il celebre Waldorf Astoria e ospita eventi sportivi, tra cui gli Us Open dal 24 agosto al 7 settembre 2025, la Maratona il 2 novembre 2025 e la finale di Fifa World Cup domenica 19 luglio 2026.

Per l’occasione, la campagna Founded By Nyc dell’ente del turismo narra la storia e le curiosità della Grande Mela sul sito NYCtourism.com