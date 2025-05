Nell’anno del centenario di Delta Air Lines, il vettore a stelle e strisce celebra anche il 25° anniversario della sua presenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. La compagnia, infatti, dal 10 maggio 2000 collega lo scalo della Laguna con il JFK di New York.

“L’anniversario di Delta a Venezia è per noi l’occasione di sottolineare come l’attivazione del volo su New York, 25 anni fa, abbia costituito l’inizio dello sviluppo del nostro scalo verso il Nord America - dice Enrico Marchi, presidente del gruppo Save -. La compagnia fu la prima a crederci e la linea sull’hub di JFK fece letteralmente da apripista a quanto seguì negli anni, fino ai giorni nostri, in cui il Marco Polo è collegato complessivamente con otto scali tra Usa e Canada. Possiamo dire che Delta, con i suoi voli su New York e Atlanta, è stata fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto come terzo gateway intercontinentale italiano”.

L’operativo

Delta collega oggi Venezia all’aeroporto Internazionale JFK di New York con un volo giornaliero operato dall’inizio di marzo fino alla fine dell’anno. L’aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta è inoltre servito con un collegamento stagionale giornaliero operativo dalla fine di marzo, al quale si aggiungeranno ulteriori tre frequenze settimanali a partire dall’11 giugno.

“Dal 2000 abbiamo più che raddoppiato i nostri servizi dall’aeroporto Marco Polo, permettendo a milioni di americani di visitare la città lagunare e il Veneto, ma anche a moltissimi veneti di recarsi negli Stati Uniti, per lavoro, turismo o per studiare – conclude Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Negli anni, Delta è cresciuta non solo a Venezia, ma in tutta Italia, diventando il primo vettore per numero di collegamenti offerti tra Italia e Stati Uniti. Quest’estate, Delta offrirà un totale di 110 collegamenti settimanali tra il Belpaese e gli Usa”.