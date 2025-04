Le aveva presentate a gennaio al termine di un anno record e ora le ha ritirate. Delta Air Lines ha deciso di fare marcia indietro sulle previsioni per il 2025, a causa dell’incertezza del momento dovuta alla confusionaria politica dei dazi dell’amministrazione Trump. Sebbene Delta preveda ancora un profitto nel 2025, il ceo Ed Bastian in una call con gli azionisti ha dichiarato che le stime per l’anno in corso saranno aggiornate più avanti nel corso dell’anno, non appena lo scenario dei mercati apparirà più chiaro. Come riferisce Il Sole 24 Ore “con il livello di incertezza a cui stiamo assistendo e i numerosi cambiamenti che avvengono ogni giorno nel commercio mondiale è molto difficile fare previsioni” ha ammesso Bastian, aggiungendo che c’è una frenata della crescita con la domanda ‘piatta’ rispetto a un anno fa.

Il ceo ha aggiunto che il vettore “si sta comportando come se stessimo entrando in recessione” e che “tutti stanno assumendo una posizione difensiva” per proteggere i margini e la liquidità riducendo la capacità nella seconda parte dell’anno a un livello piatto rispetto a una crescita tra il 3% e il 4% prevista in precedenza.

Bastian ha evidenziato che finora l’impatto su Delta si è concentrato sulle vendite di biglietti nazionali, mentre la domanda internazionale “ha retto ragionevolmente bene”.

Ha però anche ammesso che nei prossimi mesi si potrebbe verificare un impatto maggiore sulla spesa dei consumatori.