Lusso e relax vista tramonto, riapre il Sulià House Porto Rotondo

Situato sullo splendido Golfo di Cugnana, in Sardegna, il boutique hotel offre agli ospiti un’esperienza luxury indimenticabile tra mare e cielo, con le camere con vista sul Golfo, la piscina privata e il centro wellness .

Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton riapre le sue porte il 2 maggio per una stagione all’insegna della natura e dell’eleganza.

Cuore della struttura la piscina esterna, che, con le sue cabane e chaise longue, si pone come il luogo perfetto per rilassarsi e godersi sole e tramonti.

L’atmosfera si anima in terrazza con aperitivi e cene vista mare. Il ristorante Pasigà propone piatti della tradizione sarda in chiave moderna, mentre la boutique spa offre trattamenti per ritemprare corpo e mente. P. T.