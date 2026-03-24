Mandarin Oriental accelera sul lusso, ricavi in crescita

Mandarin Oriental chiude il 2025 con performance in crescita e rafforza il posizionamento nel lusso globale. Il gruppo registra un aumento del revPar del 10% rispetto al 2024 a perimetro costante, sostenuto da tariffe medie più alte e da un incremento dell’occupazione nei principali mercati.

I ricavi crescono grazie alla domanda nel segmento high-end, mentre la quota di mercato sale di 3 punti percentuali, segnale di un brand sempre più competitivo. La strategia punta su espansione e qualità. Nel corso dell’anno il gruppo investe in talenti e sviluppo, ampliando il portfolio in destinazioni chiave e consolidando le piazze già mature. La clientela di fascia alta torna a viaggiare e premia strutture capaci di garantire servizio personalizzato e standard elevati. In questo contesto Mandarin Oriental accelera sulla crescita internazionale e rafforza la leadership nel segmento luxury.