Mandarin Oriental aprirà a Jeddah Central nel 2030

Il Mandarin Oriental, Jeddah, in apertura nel 2030, rafforzerà la presenza del gruppo in Arabia Saudita, affiancando le sedi di Dubai, Abu Dhabi, Doha, Muscat e Riad. Situato nel cuore di Jeddah Central, area che accoglie sei milioni di visitatori l’anno e rappresenta un importante hub economico e culturale del Paese, il complesso sarà progettato dallo studio internazionale KPF, con un’architettura sostenibile a bassa densità e altezza.

L’hotel offrirà 140 camere e suite con vista sul Mar Rosso e 115 appartamenti pensati anche per soggiorni prolungati. Saranno inoltre disponibili 187 residenze private da due a quattro camere, con accesso a numerosi servizi esclusivi, tra cui lounge, biblioteca, cinema, sala giochi, simulatore di golf, kids club, piscina e centro fitness, il tutto supportato dal servizio Mandarin Oriental.

La proprietà ospiterà cinque ristoranti, ampi spazi per riunioni e una grande sala da ballo. The Spa at Mandarin Oriental proporrà trattamenti signature dedicati al benessere olistico, mentre per i più piccoli saranno presenti un attrezzato kids club e un asilo con attività dedicate.