AmaWaterways si allea con Mandarin Oriental per le estensioni

Sarà un’alleanza di altissimo livello quella tra AmaWaterways e Mandarin Oriental, orientata a offrire ai clienti delle crociere fluviali nuove opzioni all’insegna del lusso. L’intesa partirà nel 2026 e sarà disponibile nelle città di Barcellona, Ginevra, Zurigo, Madrid, Parigi, Praga, Vienna e Amsterdam, per poi estendersi anche a Budapest l’anno successivo.

Nella sostanza, si legge su Travelweekly, i clienti potranno aggiungere programmi di viaggio a terra prima o dopo la crociera, con tour personalizzati con autisti e guide private, pernottando in uno degli hotel di Mandarin Oriental. Catherine Powell, ceo di AmaWaterways, ha dichiarato che la partnership “unisce due marchi che condividono la passione per offrire un lusso autentico e personalizzato”.

Tra le proposte anche l'estensione di quattro notti a Lucerna e Zurigo: gli ospiti di diversi itinerari sul Reno possono prenotare questa esperienza, che include soggiorni al Mandarin Oriental Savoy di Zurigo e al Mandarin Oriental Palace di Lucerna, esperienze culinarie e l'ascesa alla cima del Monte Rigi.