Mandarin sbarca ad Amsterdam con il Mandarin Oriental Conservatorium

La lounge del Mandarin Oriental Conservatorium Amsterdam

Mandarin Oriental arriva nei Paesi Bassi con il Conservatorium Hotel di Amsterdam, che diventa Mandarin Oriental Conservatorium. L’hotel è noto sin dalla sua apertura nel 2011 come destinazione di riferimento per il design e l’ospitalità, nonché come luogo d’incontro per i visitatori internazionali e per la comunità locale.

Il rebranding è stato celebrato il 14 gennaio con una cerimonia ufficiale del taglio del nastro. L’idea di Mandarin Oriental è stata quella di valorizzare il patrimonio del Conservatorium Hotel introducendo alcune novità ideate per migliorare l’esperienza degli ospiti, a partire dalla celebre lounge. Conosciuta in Italia e all’estero come il “Salotto di Amsterdam”, questa raffinata area è stata rinnovata nel design e potenziata nella proposta di attività, con un’attenzione speciale dedicata all’Afternoon Tea, protagonista dell’esperienza. Il processo di rinnovamento continua anche per le camere e suite.

Inoltre, dall’inizio di quest’anno, lo chef, ristoratore e autore Yotam Ottolenghi aprirà il suo primo ristorante nei Paesi Bassi presso il Mandarin Oriental, ispirato al ristorante ROVI di Ottolenghi a Londra.

“Diventare Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per questo edificio storico. Il Conservatorium rappresenta da sempre l’artigianalità e la cultura, con un forte legame con la comunità locale. Entrare a far parte di Mandarin Oriental ci consente di valorizzare ulteriormente queste qualità attraverso il nostro servizio e un’esperienza per gli ospiti personalizzata” ha detto Susanne Hatje, gm dell’hotel.

