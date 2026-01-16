Mandarin sbarca ad Amsterdam con il Mandarin Oriental Conservatorium

Mandarin Oriental arriva nei Paesi Bassi con il Conservatorium Hotel di Amsterdam, che diventa Mandarin Oriental Conservatorium. L’hotel è noto sin dalla sua apertura nel 2011 come destinazione di riferimento per il design e l’ospitalità, nonché come luogo d’incontro per i visitatori internazionali e per la comunità locale.

Il rebranding è stato celebrato il 14 gennaio con una cerimonia ufficiale del taglio del nastro. L’idea di Mandarin Oriental è stata quella di valorizzare il patrimonio del Conservatorium Hotel introducendo alcune novità ideate per migliorare l’esperienza degli ospiti, a partire dalla celebre lounge. Conosciuta in Italia e all’estero come il “Salotto di Amsterdam”, questa raffinata area è stata rinnovata nel design e potenziata nella proposta di attività, con un’attenzione speciale dedicata all’Afternoon Tea, protagonista dell’esperienza. Il processo di rinnovamento continua anche per le camere e suite.

Inoltre, dall’inizio di quest’anno, lo chef, ristoratore e autore Yotam Ottolenghi aprirà il suo primo ristorante nei Paesi Bassi presso il Mandarin Oriental, ispirato al ristorante ROVI di Ottolenghi a Londra.

“Diventare Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per questo edificio storico. Il Conservatorium rappresenta da sempre l’artigianalità e la cultura, con un forte legame con la comunità locale. Entrare a far parte di Mandarin Oriental ci consente di valorizzare ulteriormente queste qualità attraverso il nostro servizio e un’esperienza per gli ospiti personalizzata” ha detto Susanne Hatje, gm dell’hotel.