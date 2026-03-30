Marguerite, la nuova villa galleggiante di Belmond è pronta a salpare in Borgogna

Les Bateaux Belmond ha annunciato il lancio di Marguerite, una nuova villa galleggiante dotata di quattro eleganti suite doppie, che entrerà a far parte della flotta di barche fluviali dalla fine dell’estate 2026 (della collezione fanno parte anche Alouette a Bordeaux, Pivoine e Napoléon in Provenza, e Fleur De Lys e Lilas in Borgogna). Frutto della trasformazione dell’ex Amaryllis, il design di Marguerite si ispira ai campi dorati di margherite della Borgogna, regione nella quale sono previsti gli itinerari.
Marguerite può accogliere fino a otto ospiti e offre cabine curate nei minimi dettagli con servizi privati. Il salone open space è un ambiente accogliente pensato per la convivialità, mentre l’ampio ponte esterno, incorniciato da fiori selvatici ed erbe locali, è ideale per pranzi all’aperto, momenti di relax al sole e conversazione. A bordo sono disponibili anche una piscina privata, arredi artigianali e menu esclusivi curati dalla chef stellata Michelin Dominique Crenn.
Il design raffinato
Gli interni di Marguerite combinano eleganza e carattere regionale. Toni giallo tenue, delicati motivi floreali e inserti contemporanei in vetro colorato rendono omaggio sia al nome dell’imbarcazione sia alla natura del territorio. Elementi giocosi legati al gesto di sfogliare i petali delle margherite sono integrati nei vetri e nei tappeti su misura, mentre elementi naturali e oggetti selezionati portano l’esterno all’interno degli spazi. Accompagnati da un Guest Experience Executive dedicato, gli ospiti possono personalizzare ogni aspetto del viaggio scegliendo tra una selezione di attività su misura.
Maxime Brun, general manager di Les Bateaux Belmond, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare Marguerite, risultato di una vera collaborazione francese che ha unito i nostri team di Saint Jean-de-Losne, il nostro architetto e artigiani d’eccellenza provenienti da tutta la Francia. Dalla maestria del vetro colorato dell’Atelier Loire di Chartres alla lavorazione del legno di Saint Rémy, Marguerite incarna un livello di savoir-faire profondamente radicato nel nostro patrimonio nazionale. È esattamente ciò che i nostri ospiti cercano: una connessione autentica con il nostro patrimonio contemporaneo, un senso del luogo e un’autenticità che riflettono i nostri valori”.
L’itinerario in Borgogna
Il nuovo itinerario permette di immergersi nel cuore della Borgogna, con esperienze come la scoperta del patrimonio di Digione, tra laboratori di produzione della senape e visite all’architettura della città.
Il viaggio prosegue con tour artistici, visite a castelli storici e degustazioni esclusive in cantine rinomate e realtà meno conosciute. Tra le esperienze, escursioni in e-bike lungo la Route des Grands Crus, workshop culinari e pranzi privati negli storici saloni dello Château du Clos de Vougeot, tutte pensate per valorizzare la tradizione enogastronomica della regione.
Le giornate si concludono con serate a bordo: dopo un aperitivo sul ponte, gli ospiti possono gustare menu firmati da Dominique Crenn, preparati dallo chef privato con ingredienti stagionali. L’atmosfera conviviale della Borgogna si riflette anche nelle possibilità di dining, che spaziano da cene all’aperto sul ponte a esperienze in ristoranti stellati Michelin o in villaggi caratteristici.