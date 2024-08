Arriva a 9000 proprietà l’impero di Marriott International. Il colosso dell’ospitalità ha infatti aperto la sua struttura numero 9000 a Longboat Key, in Florida, e si tratta di un St. Regis.

The St. Regis Longboat Key Resort offre 168 camere, tra cui 26 suite, e viste mozzafiato sull'oceano. Il resort disporrà anche di 69 residenze private a marchio che offriranno una straordinaria esperienza di vita di lusso sulla Suncoast della Florida.

“È particolarmente significativo che questo magnifico hotel segni la proprietà numero 9.000 nel nostro portafoglio – dice Anthony Capuano, presidente e amministratore delegato di Marriott International -. Questo resort di nuova costruzione dal design squisito incarna l'eleganza e la raffinatezza sinonimo del marchio St. Regis. Siamo entusiasti di invitare gli ospiti e i proprietari di residenze a sperimentare questa combinazione unica di comfort moderno e fascino senza tempo e non vediamo l’ora di creare per loro ricordi indimenticabili in questa splendida location”.