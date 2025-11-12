MGallery amplia il portfolio con L’Isle de Leos Hotel & Spa, nuovo gioiello della Provenza

MGallery Collection arricchisce il suo portfolio con l’apertura di L’Isle de Leos Hotel & Spa, inaugurato a settembre 2025 nel pittoresco villaggio di L’Isle-sur-la-Sorgue, la ‘Venezia della Provenza’. Circondato da campi di lavanda e vigneti, l’hotel firmato dall’architetto Jean-Philippe Nuel unisce design contemporaneo e fascino rurale. Con 49 camere, ristorante gourmet “La Roue guidato dallo chef Yon Masurel e una spa con hammam, sauna, piscina e grotta di neve, la struttura eleva l’offerta luxury della regione. Forte di una visione eco-consapevole, L’Isle de Leos promuove energia rinnovabile, materiali locali e cucina a km zero, confermando l’impegno MGallery per un lusso sostenibile e autentico, perfettamente integrato nella tradizione provenzale.