Minor Hotels approda a Londra con Colbert Collection

È prevista per il quarto trimestre di quest’anno l’inaugurazione di The WestDill Mayfair Hotel London, la struttura che segna il debutto nel Regno Unito del brand Colbert Collection di Minor Hotels. Un pass strategico per il gruppo, che in questo modo rafforza la sua presenza nel centro di Londra con un indirizzo luxury. Colbert Collection è infatti un marchio premium che include un portfolio selezionato di hotel indipendenti.

Situato a Piccadilly, nel centro di Londra, l’hotel a cinque stelle disporrà di 50 camere e suite distribuite su sei piani, oltre a un ristorante e un bar. La posizione centrale offrirà agli ospiti un comodo accesso a molte delle destinazioni più famose della capitale britannica, tra cui Hyde Park, Buckingham Palace e Piccadilly Circus, oltre alla possibilità di raggiungere Mayfair, Knightsbridge e il quartiere dei teatri del West End. A disposizione anche un collegamento diretto con l’aeroporto di Heathrow.

L’edificio che ospita l’hotel, progettato nei primi anni ‘20 da Sir William Curtis Green, è classificato come monumento storico e originariamente era una filiale della banca NatWest. La riqualificazione, spiega TopHotelNews, preserverà gli elementi storici principali della costruzione, introducendo al contempo caratteristiche di design contemporaneo adatte all’ospitalità moderna. Questo equilibrio tra antico e moderno s’inserisce in un più ampio programma di riqualificazione della zona, che prevede il riadattamento a nuovi usi degli edifici storici.

La proprietà della struttura è del Royal Group of Companies Singapore, che ha fatto così il suo primo investimento alberghiero in Europa.