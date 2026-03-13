Minor Hotels entra nel segmento lusso degli Usa con il brand The Wolseley Hotels

Sarà inaugurata a New York City all’inizio del 2027 la prima struttura di The Wolseley Hotels, il nuovo brand di Minor Hotels. Situato a pochi passi da Bryant Park, nel centro di Manhattan, il Wolseley Hotel New York vedrà anche il debutto negli Stati Uniti del ristorante e bar The Wolseley, portando così uno dei locali più rinomati di Londra sulla scena internazionale.

“Ispirati dal successo duraturo di The Wolseley a Londra - sottolinea Dillip Rajakarier, ceo del Gruppo Minor International, società madre di Minor Hotels - la nostra visione è quella di creare hotel caratterizzati dall’eccellenza culinaria e dal carattere architettonico particolare”.

L’hotel è ospitato in un edificio storico situato al 130 West 44th Street, costruito nel 1905 come clubhouse per il Lambs Club e progettato dal famoso studio di architettura McKim, Mead & White. Da tempo associato alla comunità creativa di Broadway e all’élite culturale di New York, questo indirizzo rimane un simbolo intramontabile del patrimonio teatrale e artistico della città.

La struttura disporrà di 76 camere e suite con elementi di artigianato su misura, che riflettono l’identità distintiva del brand, e nel cuore dell’hotel prenderà vita The Wolseley New York, il primo locale del marchio negli Stati Uniti e futuro punto di riferimento della ristorazione nordamericana. Destinato a diventare il fulcro della vita sociale dell’hotel, il ristorante porterà avanti la tradizione dei grandi caffè e la raffinata sensibilità europea che contraddistinguono The Wolseley Piccadilly. A completare l’offerta dell’hotel un bar speakeasy situato al piano inferiore e un centro benessere completamente rinnovato.

“L’introduzione del ristorante e bar The Wolseley negli Stati Uniti attraverso il nostro flagship store di New York è un momento determinante - aggiunge Aviv Laurence, ceo della società proprietaria BJGH -. Insieme a Minor Hotels stiamo creando una destinazione che celebra il patrimonio, l’ospitalità e il fascino intramontabile del lusso classico europeo”.

Il Wolseley Hotel New York rappresenta l’ingresso di Minor Hotels nel segmento degli hotel di lusso degli Stati Uniti. Il flagship store newyorkese getta le basi per un’espansione globale, che prevede l’apertura di nuove strutture in alcune delle città più cosmopolite in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente.