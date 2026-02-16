Minor Hotels sbarca in Croazia e Slovenia con i brand lusso

Due nuove strutture che debutteranno sotto i marchi lusso Anantara e Minor Reserve Collection per Minor Hotels, che arriva in Croazia e Slovenia con un accordo di gestione per l’Hotel Palace Portorož e per l’Adriatic Istria Resort.

A partire dal 12 febbraio 2026, le due nuove strutture, collocate lungo la costa adriatica, saranno gestite da Minor Hotels e riapriranno a fine marzo in vista della stagione. Successivamente, al termine di un significativo intervento di ristrutturazione e riqualificazione, i resort saranno rilanciati nel primo trimestre del 2027 sotto i brand di lusso del gruppo.

Questa nuova operazione si inserisce nel percorso di crescita del gruppo in Europa, ampliando il focus oltre il segmento urbano e rafforzando la presenza di Minor nelle principali destinazioni del Mediterraneo.

“La decisione di rafforzare la nostra presenza nell’Europa centrale e sud-orientale è guidata dalla forte crescita del turismo e dall’aumento della richiesta di esperienze di ospitalità di lusso” dice Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels.

Collocato nella località balneare slovena di Portorož, l’Hotel Palace Portorož, che nel 2027 diventerà Hotel Palace Portorož, Minor Reserve Collection Slovenia, si rivolge a una clientela alla ricerca di privacy ed esperienze altamente personalizzate. Il resort, che dispone di 183 camere, coniuga un lusso contemporaneo con la storica tradizione locale legata al benessere e a una raffinata proposta gastronomica, articolata in tre ristoranti e tre bar, oltre a una spa e piscine sia interne sia esterne.

L’Adriatic Istria Resort, che sempre nel 2027 diventerà Ananatara Adriatic Istria Resort, segna invece l’ingresso di Minor Hotels in Croazia. Collocato a Savudrija, sulla penisola istriana, il resort dispone di 186 camere e offre un’ampia proposta gastronomica distribuita in tre ristoranti e quattro bar, oltre a un’area dedicata al segmento Mice. Il resort ospita inoltre il principale campo da golf dell’Adriatico: l’elegante percorso a 18 buche, par 72, Golf Adriatic PGA National Croatia si sviluppa lungo la costa adiacente all’hotel, offrendo un’esperienza unica agli amanti del green.