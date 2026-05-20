Minor porta Colbert Collection in Asia: due aperture in Thailandia

Colbert Collection prepara il debutto in Asia. Minor Hotels ha annunciato l’apertura di due nuovi resort in Thailandia in collaborazione con Rasa Group: ilì Colbert Collection Koh Samui e il Avani Koh Phangan.

Situato sulla spiaggia di Chaweng, il Colbert Collection Koh Samui ospiterà 32 camere. Il rebranding della struttura - passata sotto la gestione di Minor Hotels lo scorso 1° maggio - è previsto per il primo trimestre del 2027, a seguito di un ampio programma di ristrutturazione.

Dopo il restyling, il resort offrirà un’esperienza intima e di design, valorizzata dalla sua posizione fronte mare, con servizi che includono diverse opzioni gastronomiche, piscina, centro fitness e spa. Situata a soli 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Samui, la struttura farà parte di un gruppo in espansione di resort Minor Hotels a Koh Samui, che comprende l’Anantara Bophut Koh Samui Resort, l’Anantara Lawana Koh Samui Resort, l’Avani Chaweng Samui Hotel & Beach Club, l’Avani+ Samui Resort e l’NH Collection Samui Peace Resort.

L’Avani Koh Phangan è un resort di 63 camere situato sul lungomare della spiaggia di Thong Nai Pan Noi. Attualmente operante con il nome di Buri Rasa Village Phangan, l’indirizzo sarà oggetto di un’operazione di rebranding e restyling, previsto per il primo trimestre del 2027.

La struttura offrirà una vasta gamma di camere, alcune con accesso alla piscina e altre fronte mare. Tra gli altri servizi, ristoranti dall’atmosfera informale, una piscina fronte mare, l’AvaniKids Club e la palestra AvaniFit. Situata proprio accanto all’Anantara Rasananda Koh Phangan Villas, la struttura rafforzerà ulteriormente la presenza di Minor Hotels sull’isola.

“Questa doppia firma rappresenta un passo strategico nell’espansione della nostra presenza nella Thailandia meridionale, sia nel segmento lifestyle premium che in quello dei brand soft - spiega il ceo di Minor Hotels e amministratore delegato del gruppo Minor International, Dillip Rajaarier -. L’introduzione di Colbert Collection in Asia a Koh Samui e il rafforzamento del nostro portafoglio di resort a Koh Phangan con Avani ci consentono di diversificare ulteriormente la nostra offerta in destinazioni che continuano a registrare una forte domanda internazionale”.