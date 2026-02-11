Nasce Celia, la carrozza ‘magica’ per eventi del British Pullman. Le immagini

Entra in campo una novità che è già leggenda sul British Pullman, A Belmond Train, England. Si tratta di Celia, una carrozza privata dedicata a cene ed eventi esclusivi, che sarà disponibile a partire dall’estate 2026. Allestita all’interno di un’autentica carrozza Pullman del 1932, ideata e progettata dal regista Baz Luhrmann in collaborazione con Catherine Martin, costumista e scenografa vincitrice di un premio Oscar, Celia accoglie un cocktail bar riservato, un’area lounge e uno spazio dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento. Concepita per un massimo di 12 ospiti, offre a gruppi ristretti la possibilità di viaggiare sul treno più emblematico della Gran Bretagna tra pochi intimi in un’atmosfera assolutamente cinematografica e l’opportunità di creare eventi su misura ed esperienze gastronomiche private.

“Per me e Catherine, creare Celia è stata un’esperienza irripetibile, che ci ha permesso di spingerci oltre i confini della creatività, del lusso e dell’unicità – dice Luhrmann -. Entrare nella carrozza è come varcare la soglia di un altro mondo, uno spazio in cui gli ospiti sono invitati a diventare parte del racconto. Celia, a livello concettuale, è un viaggio misterioso e magico: un’esperienza gastronomica in movimento, pensata per gli amici o per celebrazioni intime, ricolma di cibo, musica, vino e risate. Tutto questo si svolge mentre il paesaggio scorre lento fuori dal finestrino, con la sensazione di essere entrati nel ‘Sogno di una notte di mezza estate’. È un modo giocoso e straordinariamente unico di esplorare il Regno Unito, seguendo il proprio ritmo e la propria storia.”

Questa carrozza rappresenta un omaggio alla creatività del West End londinese degli anni Trenta e del cinema d’epoca, che prende vita attraverso l’eccellenza dell’artigianato britannico, strizzando al contempo l’occhio all’arguzia, all’umorismo e al romanticismo di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Celia è ispirata alla vita di una musa immaginaria, nata dalla visione creativa di Baz Luhrmann, e consente agli ospiti del British Pullman di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Pensata come una carrozza privata completamente autonoma all’interno del treno e dotata di un team di steward dedicati, Celia inaugura un nuovo capitolo per l’ospitalità londinese. Gli ospiti di British Pullman avranno la possibilità di vivere un’esperienza memorabile e di dare sfogo alla propria immaginazione in uno spazio unico concepito per celebrare ricorrenze e traguardi a bordo di uno dei treni più amati del Regno Unito. A bordo di Celia, infatti, i viaggiatori troveranno ad aspettarli un mondo di intrattenimento esclusivo, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio dell’esperienza, sia durante il viaggio sia una volta giunti a destinazione. La carrozza vanta, oltre alla sala da pranzo, un lounge bar, una dispensa e una cucina. Su richiesta, uno chef privato creerà menu su misura.