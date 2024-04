Un progetto di ospitalità che comprende anche un hub creativo, e porta la firma di Anna Trzebinski, fashion e interior designer, è quello che prende forma a Lamu, in Kenya.

Si chiama Jannah Lamu ed è un ‘constellation hotel’ costituito da 2 edifici con 7 fra camere e suite, tre spazi comuni e quattro dhows di proprietà.

Jannah Lamu significa paradiso e vuole a offrire ai visitatori un'esperienza diversa del Kenya.

La costellazione, ispirata e intitolata alle stelle della Croce del Sud, compre’nde, per ora, due diversi edifici (che nel 2025 diventeranno tre, con il debutto del programma Shela Rooftop Artist in Residence’, ndr) tutti situati intorno all'antica piazza del paese di Shela, per immergere gli ospiti nella vita del villaggio. Tutte le suite e le aree comuni sono decorate in uno stile Swahili Chic, con l'attenzione ai dettagli e alla stratificazione di texture e colori distintivi di Anna, oltre a giustapporre mondi diversi pur rimanendo sempre fedele al contesto africano.

Alpha Crusis, la prima proprietà, dispone di quattro suite indipendenti con bagno privato, una zona soggiorno e un angolo cottura privato. Situato sulla piazza del vecchio villaggio, Alpha Crusis offre una terrazza sul tetto con vista su Shela, sulle città di Lamu e sull'isola di Manda, sui canali e sulla lontana terraferma.

Il secondo edificio, Beta Crusis, dispone di una suite e due camere al primo piano: la suite dispone di una camera matrimoniale con bagno privato e cucina, mentre le due camere hanno bagno privato con cucina in comune e salottino.

Tra gli edifici è stato creato un ‘Giardino profumato contemplativo’ per abbracciare l’energia di un tradizionale giardino profumato tipico di tante culture influenzate dagli arabi. È dotato di tre zone giorno coperte - chiamate baraza - e una fontana marocchina.

Agli ospiti di Jannah viene inoltre offerto un accesso preferenziale alle tradizionali barche in legno chiamate Dhow con le quali vivere esperienze nell’arcipelago di Lamu.