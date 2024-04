Si chiama ‘World of One’ il nuovo gruppo alberghiero che ha appena debuttato con 22 proprietà in portafoglio. Si tratta di un gruppo di hotel e resort indipendenti che si sono riuniti in una collezione di hotel, creando un sistema per migliorare la loro visibilità internazionale.

World of One si rivolge al numero crescente di hotel indipendenti che cercano di migliorare la propria visibilità sul mercato mantenendo il pieno controllo del processo di prenotazione. Il gruppo si concentra su elementi essenziali per incentivare le vendite come l'affiliazione del marchio, il supporto alle vendite e al marketing, l'assistenza alle pubbliche relazioni e un programma di fidelizzazione dei consumatori.

Il nuovo gruppo, che si articola in 4 marchi distinti, One Luxury, One Boutique, One Unique e One Classic, vede l’adesione anche di 4 hotel italiani: l’Hotel Piccolo Sant Andrea Luxury Suite Hotel & Spa di Amalfi, l’Hotel Le Calette in Sicilia, l’hotel Alberi del Paradiso sempre in Sicilia e Palazzo Belvedere Hotel Spa & City Retreat a Montecatini Terme.

“La creazione del gruppo alberghiero nasce dal desiderio di raggruppare fantastici hotel in tutto il mondo e offrire loro un modo semplice ed economico per appartenere ad un prestigioso gruppo alberghiero e distinguerci dalla concorrenza – spiega il fondatore di ‘World of One’, Patrice Van Isacker -. Speriamo di diventare una fonte affidabile per i consumatori diretti e gli agenti di viaggio per trovare hotel alternativi e unici in tutto il mondo.”

Le 22 proprietà sono disseminate in tutto il mondo, dai Caraibi al Mediterraneo, dall’Africa alle Maldive.