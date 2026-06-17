Nolinski in montagna: apre nel 2029 il Nolinski Val d’Isère

Aprirà a dicembre 2029 il Nolinski Val d’Isère, il nuovo indirizzo luxury del gruppo alberghiero francese Evok Collection.

Nel cuore della stazione sciistica francese, il futuro Nolinski avrà sede nell’ex Hôtel La Savoyarde, indirizzo storico della Val d’Isère sin dagli anni Settanta, una dimora storica e familiare che fa parte della memoria collettiva della rinomata località alpina.

Il progetto architettonico è stato affidato allo studio Le Coadic & Scotto, già autore di numerose realizzazioni per Evok Collection, tra cui Cour des Vosges e Nolinski Venezia. Il loro approccio distintivo si fonda su un equilibrio raro: creare luoghi contemporanei senza cancellarne la storia. Preservare l’emozione di un edificio esistente, rivelarne la memoria e infondergli al contempo una nuova eleganza.

Distribuito su sei piani, Nolinski Val d’Isère offrirà 45 sistemazioni, tra camere e suite con balcone, oltre a diverse camere comunicanti pensate per i soggiorni in famiglia. Gli interni combineranno materiali avvolgenti, luce soffusa e viste panoramiche sulla neve e sui paesaggi montani della stazione sciistica.

L’hotel ospiterà inoltre un ristorante e un bar, una spa con piscina coperta e un kids club.

Con l’apertura nella Val d’Isère, Nolinski inaugura un nuovo capitolo: quello della montagna. Dopo Parigi, Venezia e Saint-Tropez, il marchio prosegue la sua espansione in destinazioni accuratamente selezionate, con lo stesso rigore in termini di location, stile e accuratezza.