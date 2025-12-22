Arrivano nuovi itinerari per Orient Express Sailing Yachts, che da 2027 affiancherà all’Orient Express Corinthian, in debutto nel 2026, la nave gemella Orient Express Olympian.

Accanto agli itinerari della Costa Azzurra, della Riviera italiana e dell’Adriatico, Orient Express apre la rotta verso nuovi viaggi, attraversando la Grecia, la Turchia, il Regno Unito e il Nord Europa.

Nel Mediterraneo arriveranno gli itinerari dal Pireo a Istanbul, attraverso l’Egeo e le Sporadi, che toccherà le Cicladi con Mykonos, per poi andare alle Sporadi e alle acque del Mar di Tracia, prima di raggiungere l’ingresso del Bosforo. L’arrivo a Istanbul avviene attraverso il leggendario stretto che, tramite il Mar di Marmara, collega l’Egeo al Mar Nero.

E ancora da La Valletta al Pireo, attraverso il Mar Ionio e il Peloponneso passando dalle Ionie, con Corfù e Cefalonia. Lo yacht costeggerà la costa occidentale del Peloponneso, entrerà nella Baia di Navarino, doppierà Capo Malea e rientrerà nell’Egeo, dirigendosi verso Monenvasia, Idra e infine il Pireo.

Anche il Nord Europa e in Regno Unito saranno teatro dei nuovi itinerari 2027. Da Londra a Honfleur si partirà dal Tamigi, per poi seguire la costa meridionale dell’Inghilterra fino a Torquay e Cowes, nel cuore del Solent. La rotta proseguirà verso Saint-Malo, Mont-Saint-Michel e Honfleur,

Da Londra a Copenaghen, si seguirà la costa orientale della Gran Bretagna fino a Edimburgo. Più a nord, Aberdeen segna la transizione verso la Norvegia e l’Oslofjord o Fiordo di Oslo. Il viaggio proseguirà attraverso gli stretti danesi — Skagerrak, Kattegat e Øresund — e arriverà a Copenaghen.

Altra rotta seguirà la strada inversa, da Copenaghen a Londra.