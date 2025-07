Ponant, firmata la partnership con Club des Chefs des Chefs

Ponant Explorations continua a investire nelle esperienze esclusive e nell’eccellenza del servizio siglando una collaborazione con il Club des Chefs des Chefs, considerato il più esclusivo circolo gastronomico al mondo. Basti pensare che, per farne parte, è necessario essere lo chef personale in carica di un capo di Stato, oppure lo chef esecutivo della sede ufficiale dei ricevimenti istituzionali.

Grazie a questo accordo a bordo delle navi Ponant Explorations saranno organizzati eventi esclusivi, durante i quali gli ospiti avranno l’opportunità di degustare menu creati da alcuni dei più rinomati chef internazionali che ogni giorno firmano le cucine delle più alte cariche istituzionali del pianeta.

A gennaio 2027, ad esempio, a bordo di Le Commandant Charcot - progettata per l’esplorazione polare - si riuniranno grandi nomi del mondo dell’alta cucina e della diplomazia internazionale, tra cui Cristeta Comerford, ex chef della Casa Bianca e dell’Eliseo. Durante la crociera, che toccherà il Golfo di Botnia, tra Svezia, Finlandia e Lapponia, si alterneranno momenti di scoperta e confronto, con degustazioni di piatti iconici serviti in occasione di cene ufficiali per capi di Stato, conferenze e racconti del dietro le quinte della Casa Bianca e dell’Eliseo.

“Un’esperienza - fa notare Gioco Viaggi, partner ufficiale di Ponant Explorations per l’Italia - che unisce esplorazione polare, alta cucina e relazioni internazionali. È un viaggio che parla al cuore di chi cerca l’eccellenza e l’autenticità anche in vacanza. Un’occasione unica per vivere la magia dell’Artico in un contesto esclusivo”.