Ritz-Carlton Yacht Collection lancia gli itinerari 2027

Arrivano gli itinerari 2027 di Ritz-Carlton Yacht Collection. Saranno 50 i nuovi viaggi nel Mediterraneo e nel Nord Europa a bordo di Evrima e Ilma, che amplieranno la loro presenza in Europa da aprile a ottobre con 12 nuovi porti in Francia, Danimarca, Norvegia, Germania, Spagna e Italia.

Tra le nuove destinazioni figurano La Rochelle in Francia e Zara in Croazia; nel Nord Europa, le nuove mete includono Aarhus in Danimarca e Travemünde in Germania, mentre i nuovi scali a San Sebastián, Santander e La Coruña mettono in risalto la diversità culturale della Spagna settentrionale. Per la prima volta, Tilbury a Londra fungerà da porto di sosta, migliorando la comodità dei viaggi nel Nord Europa. Nell'Adriatico, Dubrovnik sarà presente su tutte le crociere, integrata da scali regolari a Cattaro. Nell'Egeo, Ilma opererà un numero maggiore di crociere da quattro a sette notti, con destinazioni come Nauplia e Pirano.

“I nostri itinerari per l’estate 2027 mettono in risalto la visione di The Ritz-Carlton Yacht Collection del viaggio in mare, dove artigianalità, esperienze significative e un servizio leggendario si uniscono per creare viaggi indimenticabili” dice Ernesto Fara, presidente di The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Fra le esperienze a terra, un pranzo privato in uno château di Bordeaux, esplorazioni culturali guidate a Porto ed escursioni immersive nel Mediterraneo e nel Nord Europa, dal fuoristrada sull'Etna seguito da una visita in cantina alle degustazioni in elicottero sopra la Serra de Tramuntana di Maiorca. Alcuni itinerari includeranno anche immersioni culturali a Efeso e nel tradizionale villaggio di Caferli.

Tra i prossimi appuntamenti di Evrima c'è un viaggio di nove notti da Londra a Copenaghen il 19 luglio 2027, che visiterà i fiordi norvegesi e città come Ålesund, Geiranger e Bergen, prima di concludersi nella capitale danese. A bordo di Ilma, la stagione 2027 include un viaggio di andata e ritorno di quattro notti da Atene con partenza il 13 maggio, con scali a Mykonos, Kuþadasý e Patmos, e un viaggio di andata e ritorno di sette notti da Roma con partenza il 24 agosto, con visite a Trapani, Gozo, Siracusa, Lipari e Amalfi prima di tornare nella capitale italiana.