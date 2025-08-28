Ritz-Carlton Yacht Collection: svelata la nuova programmazione

Saranno venti gli itinerari che verranno effettuati nei Caraibi da Ritz-Carlton Yacht Collection nella stagione invernale 2026/2027 e per la prima volta Miami si unisce a San Juan come porto di scalo per la nave Ilma. Altra novità sarà l’ampliamente delle minicrociere da tre o quattro giorni.

“I nostri viaggi nei Caraibi 2026–2027 a bordo di Ilma offrono la libertà di progettare un viaggio perfettamente adatto all'occasione, con partenze da Miami e San Juan che creano un modo flessibile e immersivo per vivere questa straordinaria regione”, commenta il presidente Ernesto Fara.

Tra i plus per la clientela up level le escursioni a terra progettate per avvicinare gli ospiti al cuore di ogni destinazione. I viaggiatori possono fare snorkeling insieme alle tartarughe marine a St. John o nelle Isole Vergini Britanniche, sfrecciare su acque scintillanti su una barca privata prima di sorvolare i celebri Pitons di St. Lucia in elicottero, o immergersi nella vita marina di St. Barth in un'avventura di immersione subacquea guidata da esperti.

Ilma accoglie fino a 448 ospiti in 224 suite luminose, ognuna con una terrazza privata che offre vedute sul mare senza interruzioni. Progettata per riflettere l'approccio rilassato ma raffinato della The Ritz-Carlton Yacht Collection al viaggiare, lo yacht vanta uno dei più alti rapporti tra dipendenti e ospiti in mare, garantendo un servizio intuitivo e personalizzato durante ogni viaggio.