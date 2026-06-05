Rixos Hotels Egypt ha aperto il nuovo Rixos Premium Magawish Bay View a Hurghada

Rixos Hotels Egypt ha annunciato l'apertura del Rixos Premium Magawish Bay View, un nuovo resort a cinque stelle situato sul Mar Rosso a Hurghada, adiacente al Rixos Premium Magawish Suites & Villas. La nuova struttura amplia la presenza dell'azienda nella destinazione e introduce il suo concetto “Ultra-Premium All-Inclusive” in un secondo resort all'interno del complesso di Magawish, come riporta traveldailynews.com.

Erkan Yildirim, ceo e amministratore delegato di Rixos Hotels Egypt, ha dichiarato: “Rixos Premium Magawish Bay View rafforza la nostra visione di ridefinire l'ospitalità all-inclusive di lusso nel Mar Rosso. Insieme al Rixos Premium Magawish Suites & Villas, crea una destinazione dinamica che unisce design, ristorazione ed esperienze di lifestyle in un ambiente eccezionale”.

L’offerta del nuovo resort

Situato a circa sette chilometri dall'aeroporto internazionale di Hurghada, il resort offre accesso diretto a una spiaggia e dispone di 442 unità abitative, tra camere, suite e ville private. Il portafoglio di sistemazioni comprende camere Superior e Premium, suite fino a 240 metri quadrati e Skyline Suite dotate di piscine a sfioro private sul tetto. La struttura offre anche 17 ville private, ognuna con la propria piscina.

Le strutture per il tempo libero includono nove piscine, tra cui una piscina a sfioro con vista sulla spiaggia. L’offerta ristorazione include il Turquoise Restaurant, un locale a buffet internazionale, il Casa Fiesta che serve cucina di ispirazione sudamericana, il Peruana con piatti peruviani, il Rasa Restaurant incentrato sulla cucina indiana e il L'Olivo Ristorante che offre piatti italiani.

Inoltre, gli ospiti che soggiornano al Rixos Premium Magawish Bay View beneficiano dell'accesso a selezionate strutture di ristorazione, svago e intrattenimento presso il Rixos Premium Magawish Suites & Villas, creando un'offerta di ospitalità integrata in tutta la destinazione.