Robert De Niro a Roma per l’inaugurazione del suo Nobu Hotel

Trevor Horwell, Carlo Acampora, Meir Teper, Robert De Niro e Nobu Matsuhisa.

Con la tradizionale ‘sake ceremony’, Nobu Hospitality, il brand di lifestyle di lusso fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, ha inaugurato il Nobu Hotel and Restaurant Roma, primo indirizzo italiano del gruppo. L’apertura segna una tappa chiave nell’espansione europea del marchio, che oggi conta 46 hotel, 57 ristoranti e 20 residenze tra attivi e in sviluppo nel mondo.

Situato in via Veneto, il nuovo hotel reinterpreta il lusso contemporaneo fondendo minimalismo giapponese e raffinatezza italiana nelle sue 117 camere e suite, con ristorante, lounge e terrazza firmati dallo Studio Rockwell Group. “Roma, con la sua eleganza senza tempo e la ricca eredità culturale, è la cornice ideale per il nostro debutto in Italia”, dichiara Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality.

“Roma è unica al mondo per storia e arte - aggiunge De Niro- e vedere Nobu far parte di questo straordinario scenario è speciale”.

