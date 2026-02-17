Roberta Davanzo nuova area general manager Italia per Miramis

Miramis, il marchio di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo AB, che ha in Toscana l’hotel LA ROQQA, il ristorante e lounge bar Scirocco e l’Isolotto Beach Club a Porto Ercole, l’hotel Torre di Cala Piccola a Porto Santo Stefano e La Capitana a Magliano, ha nominato Roberta Davanzo come Area general manager Italia.

Nel suo ruolo, guiderà le attività di Miramis in Italia, con responsabilità su risultati, operatività, attuazione dei progetti e sviluppo dei team, a supporto delle attività attuali e future del Gruppo nel settore dell’hospitality. Lavorerà a stretto contatto con il management team di Miramis per supportare la gestione sia delle proprietà esistenti sia di nuovi progetti, con un chiaro focus sulla creazione di valore nel lungo periodo, sul livello di customer experience e sulla valorizzazione del territorio.

“Roberta è una leader eccezionale, con una profonda competenza operativa e una chiara visione di ciò che occorre per sviluppare strutture di ospitalità che durino nel tempo, preservandone la loro esclusività - dice Stefano Cuoco, amministratore delegato di Miramis Italy -. La sua competenza unisce disciplina finanziaria a una sensibilità autentica per le dinamiche di brand, le persone e l’esperienza degli ospiti. Mentre Miramis continua a crescere in Italia, Roberta avrà un ruolo chiave nel rafforzare le nostre attività, i nostri team e il carattere distintivo di ciascuna destinazione”.

La sua nomina rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di Miramis volta allo sviluppo di iniziative di ospitalità uniche in Italia, guidate da un management team solido, da un forte legame con il territorio e da un ricco patrimonio di identità e valori.