SIRO si espande: nuova proprietà a Tokyo Roppongi nel 2029

Kerzner International spinge sull’acceleratore dello sviluppo del marchio Siro. Dopo gli annunci dei nuovi progetti in Messico e in Arabia Saudita, che seguiranno l’apertura quest’anno del SIRO Boka Place in Montenegro, il gruppo annuncia la nascita, nel 2029, di SIRO Roppongi, Tokyo.

L'annuncio dimostra l'ambizione di Kerzner di far crescere il marchio e l’impegno del gruppo a consolidare il concept che si basa su un’ospitalità lifestyle e attiva nelle destinazioni più dinamiche del mondo.



“SIRO è un marchio pioniere nel settore - spiega Mattheos Georgiou, senior vice president di SIRO e Rare Finds –. Siamo il primo brand di ospitalità a offrire un approccio veramente olistico al sonno, al fitness, al recupero, all'alimentazione e alla mindfulness. Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza alberghiera inedita progettata per stili di vita attivi, consentendo ai nostri ospiti di mantenere le proprie prestazioni al massimo quando viaggiano per piacere o per lavoro. A febbraio 2024, abbiamo accolto i nostri primi ospiti a SIRO One Za'abeel di Dubai ottenendo un riscontro fenomenale che rappresenta un trampolino di lancio da cui continueremo a far crescere e far evolvere questo marchio”.



Posizionato nel quartiere Minato-ku a Roppongi, nel cuore di Tokyo, l’hotel disterà pochi minuti da gallerie d'arte, musei e ristoranti stellati Michelin. Previsto in apertura per il 2029, SIRO Roppongi disporrà di 100 camere, un fitness lab e un recovery lab all'avanguardia e sarà ospitato in un edificio indipendente.



A proposito del progetto Philippe Zuber, ceo di Kerzner International, dice: “Il Giappone ha un’importanza strategica significativa per Kerzner International e i marchi del Gruppo, e siamo fermamente impegnati per accrescere la presenza nel Paese. Il patrimonio culturale del Giappone, l’economia fiorente e la forte presenza globale rappresentano un potenziale incredibile per uno sviluppo futuro in tutto il Paese. Il nostro obiettivo è quello di costruire connessioni durature con il mercato giapponese ed espandere ulteriormente la nostra presenza”.