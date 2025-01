Il brand SIRO sbarca in Europa con SIRO Boka Place in Montenegro

Accoglierà gli ospiti a partire dal maggio 2025 il nuovissimo SIRO Boka Place a Porto Montenegro sul lungomare di Tivat. Il nuovo hotel è la seconda struttura del marchio nel mondo dopo il SIRO One Za'abeel a Dubai e segna lo sbarco del brand in Europa.

“L’apertura di SIRO One Za’abeel a Dubai ha segnato un’importante pietra miliare per Kerzner International – spiega Philippe Zuber, amministratore delegato di Kerzner International -. SIRO unisce scienza, innovazione e un'esperienza di ospitalità senza pari. SIRO Boka Place presenta una diversa iterazione del marchio, con un’offerta olistica di “fitness di destinazione”, progettata per aprire la destinazione attraverso avventure ed esperienze attive, nella cornice costiera di Porto Montenegro”.

SIRO si concentra sulla combinazione di esperienze di benessere trasformative perfettamente integrate con tecnologia digitale all'avanguardia e competenza di livello mondiale. SIRO Boka Place è un santuario che offre una gamma di camere, suite e appartamenti progettati per migliorare il recupero, il benessere e la funzionalità. Come per tutte le camere SIRO, le sistemazioni integrano servizi funzionali, interni rilassanti e attrezzature per il fitness. I letti dispongono di materassi termoregolati che assicurano una temperatura corporea ottimale per un sonno profondo.

La vocazione wellness

Fungendo da destinazione all-in-one in Montenegro, l'hotel dispone di una struttura di allenamento e recupero ad alta tecnologia per atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Ciò include i rinomati Fitness and Recovery Labs del marchio, che introducono un approccio rivoluzionario alla vita attiva con il fitness funzionale al centro.

Al SIRO Boka Place, il Fitness Lab si estende su 1600 metri quadri ed è dotato di tecnologia all'avanguardia e macchinari posizionati strategicamente in zone su misura per diverse esigenze di movimento. Lo spazio comprende anche tre studi specializzati: l'Experience Box, lo Yoga Studio e il Pilates Reformer, che offrono diverse lezioni esclusive con master trainer.

Inoltre, il Recovery Lab si concentra sul recupero completo, unendo consapevolezza, pratiche olistiche e trattamenti specializzati. L'hotel dispone anche di una piscina semi-olimpionica da 25 metri con temperatura controllata e tetto retrattile che consente un utilizzo completo nei mesi invernali.

Destination Fitness e F&B

Dalle escursioni sui sentieri nei siti patrimonio dell'Unesco con tour guidati da esperti, al canyoning in luoghi selvaggi, ai tour panoramici in bicicletta attraverso la baia di Boka e i sentieri del parco nazionale, all'esplorazione delle acque attraverso la vela, il canottaggio e il rafting, ci sono molte scelte per un approccio fitness che lavori sulla destinazione.

L'ampia offerta nutrizionale di SIRO Boka Place rispecchia la filosofia del marchio di creare armonia tra stile di vita, anima e benessere. L'hotel presenterà i primi concetti F&B del marchio e il Refuel Bar, il concept di cibo da asporto di SIRO.

SIRO Social sarà un rooftop bar che si affaccia sul mare di Porto Montenegro e offrirà deliziose tapas e stuzzichini, insieme a opzioni analcoliche e a basso contenuto di alcol. SIRO Table, invece, fungerà da ristorante aperto tutto il giorno. Il nutrizionista interno e lo chef dell'hotel cureranno piani alimentari, consulenze integrative e una serie di consigli culinari per la vita quotidiana.

SIRO Boka Place offrirà abbonamenti fitness per residenti e visitatori. Gli ospiti dell'hotel possono anche utilizzare le strutture di Porto Montenegro che includono campi da calcio e da cricket, campi da paddle e da tennis e un campo da basket.