Sirreti Residences cresce: new entry in Toscana e a Venezia

Nuove proprietà in Toscana e a Venezia nel breve periodo e ulteriori asset in valutazione in destinazioni a forte domanda internazionale. Sirreti Residences spinge sull’acceleratore nella sua strategia di sviluppo e punta ad ampliare il suo portfolio di proprietà in Italia con l’integrazione di proprietà di alto profilo in altre mete.

Ad oggi il player propone sulla Penisola strutture a Roma e sul Lago di Garda, ma vuole continuare a crescere.

“Il mercato italiano dell’ospitalità privata di alta gamma presenta prospettive di crescita significative, sostenute da flussi internazionali qualificati e da una crescente preferenza per soluzioni abitative esclusive – spiega Wolf Worster, ceo di Sirreti Residences -. In questo contesto, l’ampliamento del portfolio rappresenta una leva strategica per consolidare il posizionamento e scalare il modello operativo.”

L’obiettivo dichiarato è attrarre nuovi proprietari e investitori interessati a valorizzare immobili di pregio attraverso un modello orientato alla massimizzazione dei ricavi e alla gestione professionale, in un segmento che sta registrando una crescente domanda da parte di clientela globale ad alta capacità di spesa.

Le proprietà sono offerte attraverso canali selezionati e non pubblici, facendo leva su una rete globale che include family office, advisor del lusso e operatori del travel management. Il modello di business si basa su una gestione integrata dell’asset, che comprende analisi delle performance (Adr), strutturazione operativa e gestione completa del ciclo di prenotazione e soggiorno.

Le residenze sono, infatti, proposte con servizio fully staffed, includendo figure dedicate come concierge, chef privati, sommelier, butler e housekeeping, con standard assimilabili all’hotellerie di fascia alta.