Ha aperto a Puerto Williams, in Cile, la città più australe del mondo, The Cormorant at 55 South, il nuovo hotel da 150 camere voluto e realizzato da Silversea, che sarà il punto di partenze per le spedizioni della compagnia in Antartide.

Sviluppato in collaborazione con un consorzio di investitori cileni, l'hotel rispecchia l'identità del territorio in cui sorge e funge da nuova porta d’accesso al programma “Antarctica Fly Cruise” di Silversea. Tutti gli ospiti che partecipano a una spedizione in Antartide con questa formula arriveranno a Puerto Williams a bordo di un volo charter dedicato e soggiorneranno presso The Cormorant, prima di proseguire il loro viaggio verso l’Ultimo Continente.

“Oggi segna un momento decisivo per Silversea - ha dichiarato Bert Hernandez, presidente della compagnia -. Abbiamo inaugurato The Cormorant at 55 South per rendere il viaggio verso l'Antartide più semplice e confortevole per i nostri ospiti. L'esperienza di spedizione inizia ora qui, in una struttura pensata per integrarsi con Puerto Williams, offrendo lo stesso livello di servizio che i nostri ospiti si aspettano a bordo delle nostre navi. Silversea ha sempre puntato ad andare oltre, e questo è un ulteriore esempio di come continuiamo a investire nell'esperienza dei nostri ospiti”.

La struttura è stata realizzata mediante un sistema di costruzione modulare: ciascuna delle 150 camere è stata costruita a Mendoza, in Argentina, per poi essere trasportata attraverso le Ande e la Patagonia fino alla sua collocazione finale, al 55° parallelo sud. L'architettura e gli interni traggono ispirazione dal paesaggio, dalle tradizioni locali e dai materiali della regione.