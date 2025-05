Sorrento, l’evoluzione del lusso: l’Ara Maris entra in Virtuoso

A confermare Sorrento tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo è stata l’ultima indagine Mastercard. Ed è proprio qui che l’hospitality continua il suo percorso verso un sempre maggiore innalzamento della qualità dell’accoglienza.

L’ultimo segnale in questo senso arriva dall’Ara Maris, nuovo cinque stelle lusso nel cuore di Sorrento, selezionato per entrare a far parte dell’esclusivo portafoglio di partner Virtuoso, che riunisce oltre 2.300 fornitori in 100 Paesi.