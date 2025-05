L’Italia si mantiene salda tra le top destination mondiali, emergono nuove motivazioni di vacanza e, accanto a Roma e Milano, si fanno spazio mete come Sorrento e Alghero, tra le protagoniste assolute del turismo europeo per offerta enogastronomica e balneare.

È questo, in sintesi, il modo con cui gli europei ridefiniscono il turismo nel 2025 secondo il Travel Trends Report del Mastercard Economics Institute. L’analisi prende in esame oltre 74 mercati, tra cui l’Italia, nei mesi da gennaio a marzo 2025.

“Abbiamo visto che l’Italia del turismo, nonostante il contesto geopolitico mondiale incerto, dimostra di esserci e di avere una grande resilienza” dichiara, in un’intervista esclusiva per TTG Italia, Luca Corti, country manager per l’Italia di Mastercard.

Tokyo al primo posto

I dati sulle prenotazioni dei voli rivelano che la meta più gettonata per i viaggi tra giugno e settembre è Tokyo. Seguono Palma di Maiorca, Hurghada, Parigi, Osaka, Pechino e Londra. Per l’Italia, Roma e Milano sono presenti come top destination dei viaggiatori asiatici e mediorientali. Milano rimane meta d’eccezione anche per i turisti provenienti da Europa e Africa, che la mettono rispettivamente all’ottavo e al decimo posto, mentre Roma è la meta prediletta dai turisti americani, raggiungendo il sesto posto. Una new entry interessante è invece Alghero, che conquista il 12esimo posto posizionandosi tra le destinazioni marittime più in voga per gli europei.

“Il turismo in Italia continua ad essere al top - ha aggiunto Corti -. Si deve però continuare a investire, sia in infrastrutture fisiche, che digitali, e in quest’ultimo ambito Mastercard è presente”. Tra le mete preferite dai turisti italiani si confermano Parigi, Barcellona e Sharm el Sheikh.

Enogastronomia e wellness

Il 2025 sarà, però, anche l’anno del boom del turismo enogastronomico. Se in cima alla lista c’è Istanbul, dove i ristoranti hanno accolto turisti provenienti da 67 Paesi diversi, Sorrento ha conquistato un ottimo settimo posto ed è la meta italiana preferita per il cibo dai viaggiatori provenienti da ben 59 Paesi. Cannes per la Francia, Interlaken per la Svizzera, Barcellona per la Spagna, Dubrovnik per la Croazia e Mykonos in Grecia sono le altre destinazioni europee che attirano turisti buongustai da tutto il mondo.

L’Italia, al sesto posto mondiale, è insieme alla Polonia (al decimo), la destinazione europea più in crescita nel settore del wellness. La Finlandia, invece, vince tra chi cerca destinazioni per le bellezze della natura, i parchi, la tranquillità e le attività all’aria aperta. “Se parliamo di overtourism, l’ulteriore tendenza che stiamo osservando è l’allungamento della fascia di picco turistico, segno che il mercato si sta sempre più autoregolando” ha concluso Corti.